SARONNO – “Ho voluto fare questa conferenza stampa nel momento in cui parte la lettera aperta che ho scritto al presidente Attilio Fontana per poterlo incontrare quanto prima sul tema della soppressione del collegamento diretto diretto tra Malpensa Centrale via Saronno”.

Stamattina il sindaco Augusto Airoldi ha così spiegato la missiva inviata al numero uno di Regione Lombardia: “Voglio portare in Regione le necessità e il danneggiamento che rischiano di subire i viaggiatori di Saronno e del comprensorio da questa scelta di rimodulazione. Non dico che non bisogna attivare un nuovo collegamento ma spostare un collegamento che funziona non è una buona scelta. Togliere questo collegamento comporterà anche costi economici e in termini ambientali notevoli”.

Airoldi estende anche l’invito ai comuni del comprensorio: “Visto che Saronno è punto di riferimento di comuni di diverse province sono pronto ad incontrare il presidente anche con i primi cittadini che volessero venire condividendo la necessità di un confronto”.

Il sindaco non usa mezze parole: “Questa scelta sarebbe per Saronno un danno enorme se lo traguardiamo in rapporto al futuro sviluppo della città al quale stiamo lavorando con i 22 milioni di euro del Pnrr. Non solo sarebbe un danno mortale per la sede staccata di Brera a Saronno a cui stiamo lavorando”.

Airoldi si concede una stoccata politica: “Sono convinto che il presidente Fontana, ci darà può ascolto sul problema dei treni di quanto la sua vice ci ha dato sull’ospedale. Sono certo che Fontana ci risponderà perchè se no sembrerebbe accanimento della Regione contro Saronno. Mi sono rivolto a lui perchè è stato sindaco e presidente Anci Lombarda e sono certo che mi darà udienza quanto prima competibilmente con i suoi impegni”.

La si può considerare una risposta all’interpellanza di Gilli? “Al presidente del consiglio comunale si risponde in consiglio comunale – risponde Gilli – direi comunque che l’interese del sindaco, del presidente del consiglio comunale e della maggioranza è comune. Credo che chi siede nei banchi dell’opposizione non potrà che condividere l’impegno del sindaco, riscattandosi dalla latitanza su tema ospedale”.

