Criminalità a Varese, la protesta di CasaPound

VARESE – “Risse Degrado Spaccio e Criminalitá: La Varese di Galimberti”, questa la scritta sullo striscione affisso sul Palazzo municipale di Varese nel fine settimana scorso dai militanti di CasaPound Italia “per denunciare l’incapacità dell’attuale giunta di affrontare la situazione di degrado e criminalità che i cittadini si trovano quotidianamente a fronteggiare” dicono gli attivisti.

“Gli episodi di cronaca legati al degrado sembrano sempre più in aumento – si legge in una nota – furti, spaccio, violenze e criminalità sono ormai all’ordine del giorno e dalla giunta proviene solo un imbarazzante silenzio, segno dell’incapacità di poter porre un freno a una situazione ormai insostenibile per la città. Non è accettabile che l’amministrazione non sia in grado di mettere in campo misure quanto meno atte ad arginare gli episodi di degrado e tutelare, di conseguenza, i cittadini. Di fronte a questa totale incompetenza, il sindaco Davide Galimberti e la sua giunta dovrebbero avere il buon senso di dimettersi, per lasciare il governo della città ad altri più competenti: Varese non merita di morire a causa dell’incapacità dei suoi amministratori”.

17102022