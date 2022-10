x x

SARONNO – Nella domenica calcistica, spiccano le vittorie di Caronnese (primo successo stagione in serie D), del Fbc Saronno tornato allo stadio “Colombo Gianetti” ed anche alla vittoria, e nelle categorie inferiore, l’affermazione del Dal Pozzo primo in classifica, e di Amor sportiva ed Airoldi Origgio.

In serie D, Caronnese dunque a segno contro il Desenzano.

In Eccellenza, vittoria dell’Ardor Lazzate, è arrivata sulla matricola Solbiatese.

In Promozione successo interno del Fbc Saronno.

Vittoria anche per l’Universal Solaro che non soffre le vertigini da alta classifica.

Passo falso invece per l’Aurora Cmc Uboldese.

Calcio Promozione: Aurora Uboldese, fatale il secondo tempo E sconfitta anche per l’Esperia Lomazzo.

Nelle categorie inferiori, in Prima categoria vittorie per Sc United e Rovellasca.

In Seconda categoria in campo Cistellum, Pro Juventute, Gerenzanese e Cogliatese.

In Terza categoria, le partite di Misinto, Amor, Dal Pozzo, Airoldi Origgio.

17102022