SARONNO – Su una sedia a rotelle, con una gamba bisognosa di cure e un leggero camice di carta a coprirlo: così oggi pomeriggio un 40enne si è presentato in centro a Saronno. E’ successo intorno alle 15 quando alcuni passanti hanno chiesto l’intervento della polizia locale sospettando che l’uomo fosse in difficoltà. Alla pattuglia intervenuta l’uomo, residente a Rovello Porro, ha spiegato di essere stato portato in mattinata al pronto soccorso di Saronno per la cura medica alla gamba.

In realtà l’attesa si è protratta, a causa dell’arrivo di alcuni codici rossi, e così ha deciso di fare una “passeggiata” arrivando in piazza Libertà dove la sua presenza non è passata inosservata soprattutto per il suo look estremo. Gli agenti l’hanno per prima cosa coperto con alcuni vestiti e quindi è stato allertato il pronto soccorso e i servizi sociali che lo seguono a Rovello in modo da organizzare il suo ritorno all’ospedale di Saronno per le cure del caso.

(per la foto si ringrazia un nostro lettore)

