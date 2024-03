Cronaca

SARONNO – Grande mobilitazione stamattina, sabato 30 marzo, tra via San Giuseppe e via Verdi per l’investimento di una ciclista.

L’impatto è avvenuto intorno alle 10,3o all’intersezione tra le due arterie alle porte della zona a traffico. La vettura, un’Audi Coupe, ha colpito la bicicletta facendo finire a terra la ciclista una 49enne.

Alcuni passanti sono subito intervenuti aiutando la donna e dando l’allarme: sul posto è intervenuta anche l’auto infermieristica di Saronno e l’ambulanza della Croce Rossa di Cislago Quest’ultima ha portato la donna intorno alle 11,30 al pronto soccorso di Legnano in codice giallo.

Sul posto una pattuglia della polizia locale: gli agenti hanno provveduto a deviare il traffico permettendo i soccorsi in sicurezza e hanno effettuato i rilievi per risalire a cause e responsabilità del sinistro. E’ stato raccolta anche la testimonianza del conducente della vettura che si è subito fermato a prestare le cure del caso.

