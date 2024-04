Città

SARONNO – Da una grande attenzione per il rapporto con con bimbi, ragazzini e giovani e da una storica attività di educazione stradale che da oltre vent’anni viene portata avanti dal comando di polizia locale di piazza Repubblica arriva “Verde, giallo e… stop” una guida all’educazione stradale e alla sicurezza per i bambini della scuola primaria di Saronno.

E’ stato presentato la scorsa settimana in una conferenza stampa in municipio con tante autorità, i membri delle forze dell’ordine (dai carabinieri alla finanza dai vigili del fuoco) senza dimenticare i Lions Club che hanno contribuito al progetto con gli sponsor.

Stampato in 3 mila copie da distribuire a tutti i piccoli delle scuole primarie il fascicolo propone informazioni utili dal significato dei cartelli, ai nomi delle diverse componenti delle strade cittadine, dai comportamenti da tenere per strada e in auto e persino sui mezzi pubblici.

Ogni spiegazione realizzata con tanti disegni e pochi testi è accompagnata da un quiz o un gioco che permette al piccolo lettore di mettersi alla prova su quanto appreso. C’è anche una sorta di percorso da completare per ottenere il patentino del pedone.

Come spiegato dal comandante Claudio Borsani nel volume c’è anche una parte dedicata alle regole dei monopattini “in vista di quando i piccoli cresceranno e potranno utilizzarlo”. Come detto il testo parte dagli anni di esperienza di educazione stradale realizzata dal comando con le tante iniziative proposte da Barbara Milletich.

Quest’anno si è già tenuto il primo appuntamento a teatro con i bambini delle classi terze e il vigile Ciro. Sono poi previste due giornate di formazione pratica al parco Salvo D’Acquisto la prima è in programma proprio lunedì 29 aprile (maltempo permettendo).

guarda tutte le foto 12



