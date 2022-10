x x

SARONNO – Marco Airghi, già parlamentare di Saronno e circondario, è decisamente soddisfatto per la nomina di Giorgia Meloni come premier. In un post su Facebook, tutta la soddisfazione di Airaghi per questo traguardo raggiunto.

Ciao Giorgia, amica mia. Oggi con te si avvera il sogno di tanti appasionati militanti, un cammino faticoso iniziato molti anni fa. Sei stata grande, grandissima, ti sei guadagnata tutto con l’impegno ed il coraggio della incontestabile coerenza.

Inizia per te ora un lavoro estenuante e difficilissimo, ma so che lo farai con totale dedizione, per il bene della nostra amata Patria Italia. Per lei e per tutti noi ti auguro ogni successo, che sarà il successo di tutti gli italiani. Ad majora!

Airaghi, di professione dirigente d’azienda, come esponente dell’allora Alleanza nazionale era stato eletto nel 2001 alla Camera dei deputati nel collegio di Saronno, in rappresentanza della coalizione di centrodestra, ed era stato rieletto nel 2006. Nel 2012 era quindi subentrato al collega Antobio Verro, sempre alla Camera aderendo al gruppo Il popolo della libertà.

(foto: l’ex parlamentare saronnese Marco Airaghi)

21102022