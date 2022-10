x x

SARONNO / LAZZATE – Oggi alle 6 in piazza Cadorna nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Saronno per una caduta accidentale è stato soccorso un pedone di 48 anni. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella: il quarantottenne è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato di non gravi contusioni.

Questa mattina a Lazzate in via Carso è stato soccorso un motociclista di 35 anni, caduto dal proprio mezzo: sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed il ferito è stato trasportato all’ospedale saronnese per essere medicato di non gravi lesioni.

Oggi incidente anche a Uboldo.

