UBOLDO – Una lettera aperta al sindaco Luigi Clerici e all’assessore all’Ambiente Carlo Copreni perchè si attivino per la creazione di una comunità energetica. E’ quella che ha inviato, nella speranza che vengano attivati anche giunta e consiglio comunale, l’associazione di iniziativa ambientale Eco 90. Una proposta concreta che parte da un bando regionale e darebbe un aiuto sia sul fronte caro bollette ma anche sulla crescita dell’uso di energie rinnovabili.

Ecco il testo integrale della missiva

Alla luce delle criticità attuali relative alla fornitura e agli alti costi dell’energia elettrica, vorremmo che l’Amministrazione comunale di Uboldo valutasse la possibilità di costituire una comunità energetica come peraltro stanno facendo tanti Comuni d’Italia, alcuni del territorio saronnese (Cogliate e Limbiate) e altri comuni poco distanti come Olgiate Comasco.

L’obiettivo di una Comunità Energetica è quello di unire produttori (persone fisiche e ditte proprietarie di impianti fotovoltaici) e consumatori (utilizzatori) di energia rinnovabile. Lo Stato favorisce la creazione di Comunità Energetiche, anche attraverso incentivi economici distribuiti dal GSE – Gestore Servizi Energetici.

La “regia” del Comune sarebbe fondamentale per il buon esito dell’iniziativa, in quanto potrebbe occuparsi di tutti gli aspetti burocratici e giuridici legati alla costituzione di una libera associazione.

Il Comune, inoltre, potrebbe individuare aree e/o immobili di sua proprietà su cui poter installare nuovi impianti fotovoltaici.

La stessa Regione Lombardia ha dato corso ad una “Manifestazione d’interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili” per sondare le potenzialità del territorio lombardo per lo sviluppo di Comunità Energetiche da fonti rinnovabili.

L’intento è quello di supportare i Comuni affinchè si creino quante più possibili Comunità Energetiche. La Manifestazione d’interesse deve essere esplicitata entro il 30 dicembre. Sarebbe auspicabile che il sindaco, l’assessore all’Ambiente e i gruppi consiliari di maggioranza e

minoranza fossero favorevoli a valutare la costituzione anche ad Uboldo di una comunità energetica, aderendo pertanto al bando regionale.

Se così fosse, l’Amministrazione potrebbe fin da subito dare mandato agli uffici comunali di predisporre uno studio di fattibilità/opportunità.

Sarebbe inoltre auspicabile che l’Amministrazione, magari in collaborazione con altri Comuni, si facesse promotrice di incontri pubblici per spiegare nel dettaglio ai cittadini il significato e le potenzialità di una Comunità Energetica. Fiduciosi che la presente richiesta sia accolta, si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

