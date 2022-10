x x

SARONNO – Quando la pioggia ha iniziato a cadere hanno aperto gli ombrelli ma hanno continuato a seguire la processione. Sono stati i fedeli (numerosissimi anche di più delle celebrazioni pre covid) i protagonisti della processione del Trasporto che si è tenuta domenica 23 ottobre. (qui la diretta de ilSaronno)

Alle 15,30 la Prepositurale era gremita di fedeli guidati dalle autorità cittadine (il sindaco Augusto Airoldi, il presidente Pierluigi Gilli, la vice Laura Succi e i consiglieri Francesco Licata, Gianpietro Guaglianone, Alessandro Fagioli, Claudio Sala, Mauro Lattuada, Mauro Rotondi e gli assessori Ilaria Pagani e Gabriele Musarò). Presenti anche le neo insignite della ciocchina suor Fausta e suor Annunciata con le associazioni come Avis e Avulss e le crocerossime. Protezione civile e associazione nazionale carabinieri hanno collaborato con la polizia locale per il servizio d’ordine.

Utilizzando il nuovo sostegno per evitare danni allo storico Crocifisso si è aperta la processione accompagnata dalla banda cittadina e aperta dalle confraternita del santissimo sacramento di Saronno. Appena superata piazzetta Portici ha iniziato a piovere poche gocce d’acqua che hanno spinto la comunità pastorale ad accorciare il percorso della processione. Invece di proseguire in piazza Aviatori d’Italia e percorrere via San Giuseppe il corteo ha preso via Cavour tornando in piazza Avis e quindi in corso Italia.

Al ritorno in chiesa una breve riflessione del vescovo Luca Raimondi incentrata sull’importanza della preghiera e la necessità di trovare il tempo, nella frenetica vita quotidiana, per momenti di raccoglimento. Punto focale dell’omelia l’apprezzamento per la tradizione del Trasporto: “Sono 5 anni che sono vicario episcopale ed avevo sentito molto parlare del Trasporto di Saronno mi ha fatto piacere vivere questo momento con voi. Mi avete insegnato come un antico segno, il crocifisso, sia in grado di toccare il cuore di una città”.

A chiudere la cerimonia l’applauso chiesto dal prevosto monsignor Claudio Galimberti prima che il vicario episcopale rimettesse sul Crocifisso la corona di spine d’oro portata in processione.

