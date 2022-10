x x

UBOLDO – La musica dei Pooh protagonista per il prossimo sabato 29 ottobre, quando, alle 21, Opera III – Pooh Official Tribute Band salirà sul palco del cinema-teatro uboldese San Pio Sala.

I presenti potranno rivivere i più famosi brani della band italiana, con arrangiamenti musicali che quantopiù fedeli alle opere originali. A completare l’esperienza, sarà la presenza scenografica, che lascerà che il pubblico possa immergersi totalmente nell’esperienza.

Gli Opera III nascono da una passione incondizionata per la musica dei Pooh degli elementi attuali della band, ognuno con storie di collaborazioni importanti e tanta esperienza live alle spalle. Il progetto vede suoi primi albori nel dicembre 2016 grazie ad un’idea di Egidio De Biase, mente e fondatore del gruppo.

Il costo del biglietto di ingresso è di 20 euro. Per ulteriori informazioni si può andare sul sito www.teatrosanpio.uboldo.info, o chiamare il 3287444674.

