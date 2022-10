x x

ORIGGIO – Sono ancora da accertare le dinamiche del grave incidente avvenuto ad Origgio, all’intersezione tra l’autostrada A8 e A9, dove un veicolo si è ribaltato.

E’ succeso alle 10,30 di oggi lunedì 24 ottobre quando un veicolo si è ribaltato all’altezza di Origgio. Ad intervenire rapidamente sul posto Rho Soccorso e un’automedica. Due le persone coinvolte un 35enne e un 71enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e la polizia stradale.

Si sono create code e rallentamenti non solo per garantire la possibilità di un intervento in sicurezza dei soccorritori e per la curiosità dei conducenti di passaggio.

(foto d’archivio: traffico ad Origgio)

