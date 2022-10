x x

LONATE CEPPINO – L’altro giorno la vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia, Francesca Brianza ha visita l’azienda Samic di Lonate Ceppino: “Ho trovato una realtà molto interessante, nata nel 1965 e oggi leader nel settore della caldareri e serbatoi a pressione – ricorda Brianza – Un’azienda all’avanguardia dal punto di vista gestionale e infrastrutturale che, grazie ad una gestione capace e lungimirante, partendo da una conduzione a livello familiare, ha saputo imporsi sui mercati internazionali esportando i propri prodotti in tutto il mondo”.

“L’occasione è stata proficua anche per analizzare alcune criticità che realtà di questo tipo incontrano soprattutto nella movimentazione delle merci” conclude la vicepresidente.

