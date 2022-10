x x

SARONNO – Lancio di petardi, pannelli della pista di pattinaggio smontati per creare rampe con grossi sassi incuranti dei rischi per i bimbi più piccoli e dei richiami dei genitori presenti. Sono le bravate del gruppo di ragazzi tra i 10 e 11 anni che si ritrovano nel parchetto di via Biffi dove alcune mamme hanno allertato i carabinieri in diverse occasioni negli ultimi giorni.

C’è chi preferisce spostarsi in un’altra area gioco, c’è chi prova a richiamarli ottenendo solo sorrisi beffardi e scrollate di spalle e chi è costretta ad allontanare i propri figli dall’area della pista da pattinaggio per le situazione di rischio che si creano. E’ la quotidianeità delle mamme e delle nonne che nel pomeriggio frequentano l’area gioco tra lo stadio e la Club House in via Biffi. Da qualche tempo la pista di pattinaggio è diventato punto di ritrovo per un gruppo di ragazzini tra i 10 e i 12 anni che senza genitori si comportano la bulli con non pochi problemi di convivenza con le mamme e i più piccoli.

Diverse le chiamate ai carabinieri che sono intervenuti in diverse circostanza per rispondere alla richiesta d’aiuto delle mamma che hanno fatto allontanare i bulli che però sono prontamente tornati i giochi successivi con petardi e ostacoli sulla pista il giorno successivo.

Una presenza che non solo mette a rischio l’incolumità dei ragazzi più grandi, svisto il rischio che plexiglass ceda sotto il peso della bici o che finisca per farli cadere sui sassi ma che turba anche la serenità delle mamme che preoccupate stanno iniziando a disertare l’area gioco.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn