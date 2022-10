x x

SARONNO – Un esagitato ha fatto irruzione al centro giovanile Robur cercando di mordere chi lo voleva placare. Alla fine è stato bloccato dai carabinieri.

Lancio di petardi, pannelli della pista di pattinaggio smontati per creare rampe con grossi sassi incuranti dei rischi per i bimbi più piccoli e dei richiami dei genitori presenti. Sono le bravate del gruppo di ragazzi tra i 10 e 11 anni che si ritrovano nel parchetto di via Biffi dove alcune mamme hanno allertato i carabinieri in diverse occasioni negli ultimi giorni.

Rubati a Parabiago, ritrovati nelle campagne alle porte di Uboldo, sono stati adesso riconsegnati al legittimo proprietario. Il riferimento va a due asinello, nei giorni scorsi trovati mentre vagavano nei campi alla periferia uboldese.

I ratti hanno ucciso 4 tartatughe, che vivevano in un giardino privato di via Monterosso a Caronno Pertusella.

