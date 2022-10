x x

SARONNO – Serata movimentata al centro sportivo Ronchi in via Colombo dove ieri sera al termine degli allenamenti dei ragazzi del settore giovanile si sono registrati attimi di tensione. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni sul posto, intorno alle 21, sarebbe arrivato un 36enne che dopo aver gironzolato per un po’ per il bar ha iniziato a dare in escendescenza. Decisamente provato il giovane era così malmesso da urlare frasi e parole sconnesse. I volontari presenti nella struttura hanno tentato di calmare il 36enne che però ha tentato di colpire o mordere i presenti.

Non c’è stato altro da fare che chiamare le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118. Sul posto è così arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e un’auto medica da Garbagnate. Dopo che i militari hanno bloccato l’uomo il personale sanitario l’ha potuto visitare. Non pare avesse particolari lesioni o problemi medici. E’ stato ipotizzata un’intossicazione etilica ed è stato portato all’ospedale di Saronno.

