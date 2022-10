Calcio Eccellenza, nell’anticipo di oggi pari fra Ardor Lazzate e Gavirate

x x

LAZZATE – Nell’anticipo del tardo sabato pomeriggio della nona giornata di andata del campionato di Eccellenza allo stadio di via Laratta 1-1 fra i locali dell’Ardor Lazzate ed il Gavirate. Avanti i padroni di casa grazie ad una rete di Artaria al 39′ del primo tempo, il pareggio è giunto nel finale di match ed è stato firmato da Incarbone.

Nel pomeriggio, altro anticipo, Oltrepò-Vergiatese 4-0. Classifica Oltrepò e Pavia 22 punti, Vogherese 20, Club Milano 18, Ardor Lazzate 17, Castello Cantù 16, Sestese e Verbano 15, Magenta 14, Calvairate 13, Solbiatese e Vergiatese 11, Gavirate e Accademia pavese 9, Muggiò 7, Virtus Binasco, Pontelambrese e Vis Nova Giussano 5. Stasera Club Milano-Pontelambrese. Domenica Accademia pavese-Castello Cantù, Muggiò-Solbiatese, Pavia-Verbano, Sestese-Vogherese, Vis Nova Giussano-Calvairate, Magenta-Virtus Binasco.

(foto archivio: Luca Artaria ancora a segno con l’Ardor Lazzate)

