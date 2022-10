x x

CISLAGO / TURATE – Oggi due interventi dell’ambulanza del Sos Mozzate, per altrettanti incidenti stradali.

Alle 4.25 di notte nell’autostrada A9 in direzione nord fra Turate e l’innesto in Pedemontana tamponamento fra due automobili: una ragazza di 25 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata soccorsa dal personale di una ambulanza del Sos Mozzate e medicata direttamente sul posto. Per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.

Alle 2.45 della scorsa notte invece intervento dell’ambulanza del Sos Mozzate in via Cavour a Cislago per soccorrere un ragazzo di 24 anni che stava male: al giovane è stata diagnosticata una intossicazione etilica ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

29102022