ORIGGIO – Sono state necessarie tre ambulanze e un’automedica per curare i ragazzi coinvolti nei due episodi tra cui una rissa avvenuti questa notte in via Milani tra Origgio e Saronno.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Saronno che stanno cercando di capire l’accaduto visto che sono due gli episodi ricostruiti da alcuni testimoni. Prima intorno a mezzanotte una lite che ha visto un 18enne finire all’ospedale in codice verde poi all’una e venti le nuove chiamate al 112 per una rissa.

Sono arrivati i mezzi di soccorso che si occupati di due 18enni, un 29enne, un 37enne e un 42enne: i feriti con le lesioni e contusioni più gravi sono stati portati all’ospedale di Saronno e di Desio in codice giallo mentre gli altri hanno preferito tornare a casa dopo qualche cura sul posto.

I carabinieri ascolteranno le persone coinvolte compreso il personale del locale per chiarire i contorni della vicenda.

