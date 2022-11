x x

SARONNO – Bicicletta “cannibalizzata”: quel che ne resta è stato trovato nel fine settimana in via Busnelli, a Cassina Ferrara. Chi l’ha rubata, evidentemente, l’ha portata in quel luogo periferico e poi l’ha smontata tenendosi alcune parti del mezzo, compresa la ruota anteriore (ma non la posteriore, chissà perchè).

L’ha trovata un cittadino che ha anche provveduto a contattare la polizia locale. E’ stata anche pubblicata una foto sui social, che riprendiamo con l’auspicio che il proprietario possa riconoscere la bici, o meglio quel che ne resta, a quanto meno riaverla, per poi decidere se sarà il caso di recuperarla oppure se i danni sono troppo consistenti.

02112022