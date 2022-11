x x

MILANO – Il bollettino di Regione Lombardia, che ora viene pubblicato settimanalmente, evidenzia leggeri aumenti dei ricoveri in terapia intensiva (+3) rispetto allo scorso 29 ottobre, mentre i ricoveri nei reparti scendono di 6 unità. Sono oltre 100 i decessi nell’ultima settimana.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 129.589, totale complessivo: 42.685.688

– Casi totali positivi da inizio pandemia: 3.797.984

– in terapia intensiva: 27 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.042 (-6)

– Dimessi guariti da inizio pandemia: 3.695.449

– i decessi, totale complessivo: 43.188 (+102)

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.