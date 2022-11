x x

CISLAGO – È con una comunicazione alla cittadinanza che l’amministrazione comunale annuncia che venerdì 4 Novembre, in occasione della giornata di Unità Nazionale e delle Forze Armate, si terrà una cerimonia secondo il seguente programma:

ore 10.15 Ritrovo presso il Palazzo Comunale;

ore 10.30 Corteo verso il Monumento ai Caduti, con la partecipazione del Corpo musicale Santa Cecilia di Cislago;

ore 10.45 Deposizione corona, suono del Silenzio e interventi al Monumento ai Caduti;

ore 11.45 Preghiera e Benedizione.

Alla cerimonia parteciperanno anche gli studenti delle scuole cislaghesi, con istituzioni, associazioni e i cittadini tutti.

(foto: archivio)

04112022