SARONNO – Il covid? A Saronno non c’è quais più. E’ stato il sindaco Augusto Airoldi nella tarda mattina odierna a fare il punto, parlando ai microfoni di Radiorizzonti, della situazione della pandemia da coronavirus a Saronno. Com’è il quadro in città dopo le feste? “Rispetto all’ultimo aggiornamento del 19 dicembre con 132 saronnesi positivi al covid, oggi i dati ci dicono che sono 23; si è dunque registrato un drastico calo nel giro di tre settimane”.

Il sindaco è fiducioso: “Se è confermato questo trend, la situazione è certo soddisfacente”.

(foto: l’ospedale di piazza Borella a Saronno)

09012023