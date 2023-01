x x

SARONNO – “Il servizio di continuità assistenziale è erogato in provincia di Varese in undici sedi operative, sette delle quali ubicate sul territorio afferente alla Asst Sette laghi e quattro afferenti all’Asst Valle Olona. Le sedi coincidono con i distretti delle Asst e il programma è quello di trasferirle man mano nelle sedi delle Case della comunità come già avvenuto per alcune di loro. A Saronno la postazione è attiva tutte le notti dalle ore 20 alle ore 8 e nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 8 alle ore 20 mentre nelle giornate prefestive infrasettimanali dalle ore 14 alle ore 20. Sono presenti di norma due medici per turno e l’accesso al servizio avviene previo contatto telefonico con il numero unico 116117. In considerazione della importante carenza di medici di medicina generale e delle difficoltà a reperire queste figure professionali anche per il servizio di continuità assistenziale può succedere che alcuni turni rimangano scoperti. In tali circostanze il servizio è comunque garantito perché altre postazioni sopperiscono alla mancata attivazione della sede specifica”. Così Emanuele Monti, consigliere regionale leghista e presidente della commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, in risposta agli esponenti dem Samuele Astuti e Ilaria Pagani in merito alla guardia medica di Saronno.

“Nello specifico bisogna considerare che si tratta di un caso isolato e non di un’abitudine come Astuti e Pagani vogliono far credere. La carenza di personale sanitario da impiegare per la continuità assistenziale (ex guardia medica) come per i medici di famiglia è dovuta ai tagli perpetrati dal Partito democratico e dalla sinistra che negli ultimi dieci anni hanno praticamente sempre governato a livello nazionale. Troppo facile ora, nel bel mezzo di una campagna elettorale, accusare la Regione rilanciando notizie false e artificiose. Dov’erano quanto i loro colleghi di partito devastavano la medicina territoriale? Noi andiamo avanti con un piano di rilancio dell’assistenza di base da 2 miliardi di euro” aggiunge Monti.

