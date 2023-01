x x

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Gerenzano.

Nella giornata di oggi: accesso limitato al Parco degli Aironi per manifestazione sportiva di tiro con l’arco.

Condividiamo questo avviso di coop. Ardea Onlus – gestore del Parco degli Aironi – Gerenzano, e de “Gli Arcieri del Sole”:

Oggi l’accesso al Parco degli Aironi sarà limitato all’area bar e ai campi da tennis, per manifestazione sportiva.

Maggiori informazioni nella locandina allegata.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn