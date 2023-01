x x

CISLAGO – Alla piazzola rifiuti di via Vecchio Bozzente a Cslago si va solitamente per scarica gli “ingombranti” o comunque quegli oggetti, come vecchi schermi o materiale elettronico, che non vengono ritirati porta a porta. Ma c’è anche chi entra per prendere: la segnalazione viene da alcuni cittadini che negli ultimi giorni, e non è stata la prima volta, hanno visto una person aggirarsi fra i vari cassonetti, prendendo quanto di gradimento. Sarebbe, a tutti gli effetti, un vero e proprio furto, consideranso che il materiale conferito diventa di proprietà del Comune e quello riciclabile può portare anche a piccole entrate per le casse comunali.

