SARONNO – Saronno, Mario lascia la gestione dell’edicola della Cassina Ferrara.

Lu-Ve Group Uboldo, fatturato record a 605 milioni di euro.

Danni e grande apprensione per il personale presente per l’effrazione avvenuta alla sede della guardia medica di Tradate. E’ successo nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio quando intrusi sono entrati nella sede della continuità assistenziale in via Del Carso 29.

Il saronnese Paolo Bocedi, presidente dell’Associazione Sos Italia Libera è il primo protagonista della campagna di sensibilizzazione “Regione Lombardia al tuo fianco contro l’usura” frutto di un importante lavoro portato a termine dalla Commissione Antimafia regionale.

