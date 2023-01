x x

CITTIGLIO – L’altra notte alle 3.30 a Cittiglio in via Don Carlo Luini per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro il muro di un’abitazione, sfondandolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Ispra con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo, mediante l’uso di cesoia e divaricatore estratto gli occupanti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, un ragazzo di 20 anni ed una ragazza di 21 anni, che hanno riportato lesioni e contusioni varie.

(foto: l’auto distrutta ed i soccorsi da parte dei vigili del fuoco)

