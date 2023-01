x x

SARONNO – L’Under 15 della Inox Team Saronno ha terminato in pareggio anche la seconda giornata di partite delle Winter League disputate nei giorni scorsi. Dopo essere state sconfitte per 2-1 dal Bollate 1, le ragazze allenate dal manager Pedro Gonzales si sono riscattate, superando il Legnano per 4-3 al termine di una sfida appassionante.

“Per le nostre ragazze è tempo di un po’ di riposo, prima di ritornare in campo per la seconda fase della manifestazione in programma nelle prossime settimane” rimarcano i dirigenti saronnesi dell’Inox Team.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: la formazione U15 del Saronno)

16012023