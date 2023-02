LOMAZZO / BREGNANO – Volontariato alla casa di riposo: “Hai qualche oretta settimanale per far compagnia agli ospiti di una Residenza per anziani? Le case di riposo di Bregnano e Lomazzo, con cui siamo convenzionati, ci propongono questa bella iniziativa” dicono dal Comune di Turate, dove viene svolta opera di sensibilizzazione per questa iniziativa nell’ottica del sociale e dell’impegno all’interno della comunità.

Chi voglia farsi avanti può contattare la sede di Lomazzo in via del Laghetto 9, della Fondazione Case di riposo riunite di Bregnano e Lomazzo. Ai volontari sarà richiesta una presenza di qualche ora la settimana, in base al loro tempo disponibile.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: la casa di riposo della fondazione a Lomazzo)

03022023