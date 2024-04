iltra2

TRADATE – Ci sarebbe stata una lite, poi degenerata, all’origine del ferimento con un colpo d’arma da fuoco della prostituta di 38 anni trovata riversa a margine della strada, domenica pomeriggio al Parco Pineta. Proprio la donna – che abita a Bregnano nel comasco – avrebbe riferito ai carabinieri di una lite con alcuni spacciatori nordafricani, per il posto dove stare: sia lei che loro ambivano ad una piazzola che si trova al margine di via Appiano Gentile, le strada nei boschi che passando nel parco collega Varesotto e Comasco. Lei avrebbe chiesto ai pusher di andarsene, loro avrebbero fatto altrettanto, i toni di sarebbero accesi e ad un certo punto uno degli spacciatori avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco.

La donna, nigeriana, è stata colpita in pieno, all’addome: è stata operata all’ospedale di Tradate ed al momento le sue condizioni non sono preoccupanti; mentre proseguono le indagini per catturare l’aggressore.

(foto archivio)

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

10042024