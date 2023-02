SARONNO – A Saronno è in arrivo la tassa di soggiorno, la cui introduzione sta suscitando tante polemiche. E intanto è l’associazione di categoria dei bed & breakfast a “bacchettare” il Comune, chiedendo la dovuta sorveglianza sulle strutture che non rispettano adeguati standard qualitativi, che sono previsti della normative.

“Ma l’Asl di Saronno e l’Amministrazione comunale non hanno nulla da dire su strutture come questa? Ma il gestore è talmente furbo da pubblicare foto di una struttura in questo stato su booking.com?” il quesito posto dall’associazione dei B&B della provincia di Varese, che ha pubblicato sui social anche le immagini della struttura che, proprio prendendo spunto dalle foto, potrebbe non essere in regola in tutto e per tutto.

