SARONNO – Ancora un ciclista investito: ci risiamo, ancora un ciclista investito sulle strade di Saronno, proseguendo una serie nera che va avanti ormai da molto tempo, con il ritorno del traffico ai livelli abituali dopo i momenti peggiori della pandemia da coronavirus. Alle 20.30 di ieri sera i mezzi di soccorso sono intervenuti in via Giuseppe Verdi, per un ciclista investito. E’ stata soccorsa una ragazza di 20 anni.

E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como il 52enne che l’altra mattina è stato vittima di un’infortunio sul lavoro all’interno di un’azienda in via Padre Reina.

“A Saronno non ci si sente sicuri. Cosa farete?”: la domanda del giovane Andrea al consiglio (rimasta senza risposta).

04022023