CERIANO LAGHETTO – “Ieri è stata la Giornata mondiale delle zone umide. A Ceriano Laghetto ne abbiamo diverse, dalla Foppa di San Dalmazio e al grosso stagno al confine con Cogliate che costeggia la pista ciclabile, sino a quelli che sorgono nella zona de “ul Valun”. Purtroppo la maggior parte di loro sono secche, a causa della mancanza di precipitazioni. Al contrario, il torrente Lombra è ricco d’acqua ingrossato da scarichi industriali autorizzati che immettono acqua depurata”. A riepilogare la situazione locale il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo.

Prosegue Cattaneo: “Ieri nel consueto giro di controllo con i volontari Gst e gli operai comunali, abbiamo rinvenuto e rimosso anche un vecchio telo che veniva usato dai pusher che spacciavano lungo la provinciale che porta a Cesano Maderno. Noi ci siamo sempre stati, ci siamo oggi e ci saremo anche domani. Per far sì che nei nostri boschi ci sia spazio solo per ranocchie, rospi, tritoni e salamandre”.

04022023