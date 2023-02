SARONNO – Torna oggi il calcio locale con tanti appuntamenti per le formazioni del Saronnese e del Tradatese. In serie D si gioca alle 14.30, per la 5′ giornata del girone di ritorno: la Folgore Caratese del saronnese mister Giuliano Melosi affronta fuori casa la Casatese con arbitro Alessandro Femia di Locri, asisstenti Giuseppe Fanara di Cosenza e Nicolo’ Matteo Presta di Cosenza; Varesina-Caronnese con arbitro Matteo Giudice di Frosinone, assistenti Leonardo Rossini di Genova e Marco Nasi di Reggio Emilia.

In Promozione, 3′ giornata del girone di ritorno, si gioca Saronno-Esperia Lomazzo con arbitro Rossella Daidone di Seregno, assistenti Fabio Marco Casiraghi di Seregno e Annalisa Moccia di Seregno; Accademia Inveruno-Universal Solaro con arbitro Nicolo Gibbin di Voghera, assistenti Gianluca Pasquazzo di Busto Arsizio e Federico Buratti di Busto Arsizio; Aurora Uboldese-Meda con arbitro Deborah Venturini di Como, assistenti Ambra Ramona Ferretti di Varese e Angel Augusto Montero Auria di Varese.

In Prima categoria, 3′ giornata del girone di ritorno, nel girone A Salus Turate-Fc Tradate con arbitro Alessandro Baggioli Lecco; Pro Azzurra Mozzate-Valceresio con arbitro Marco Ambrosanio Monza.

nel girone B Asd Ceriano-Calcio Menaggio con arbitro Giovanni Lora Varese; Monne Xenia-Rovellasca con arbitro Matteo Malaponte Mauro Como; Ardita Cittadella-S.C. United con arbitro Tudor Cristian Stinga Busto Arsizio.

In Seconda categoria nel girone X, 3′ giornata del girone di ritorno, Cogliatese-Lainatese con arbitro Andrea Jin Morandi Busto Arsizio, Oratorio S. Francesco-Gerenzanese con arbitro Andrea Santarsiero Busto Arsizio; Oratorio Lainate-Pro Juventute con arbitro Giorgio Bresciani Busto Arsizio.

In Terza categoria nel girone varesino, Cedratese-Airoldi con arbitro Lorenzo Loche Gallarate; Busto 81-Amor Sportiva con arbitro Simone Luigi Gallazzi Busto Arsizio.

Nel girone legnanese, 1′ giornata del girone di ritorno, Rescalda-Dal Pozzo con arbitro Rahal Essalhi Legnano.

