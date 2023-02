UBOLDO – Alla sala della comunità, le Acli di Uboldo, in collaborazione con il comune, hanno organizzato il 31 gennaio incontro per celebrare il “Giorno della Memoria” al quale sono stati invitati i ragazzi delle medie di Uboldo con i loro insegnanti, con la proiezione di un film intitolato “Anna Frank ed il diario segreto”.



Prima della proiezione il Presidente Acli Uboldo Franco Colombo, il relatore culturale Acli Varese Roberto Andervill, il sindaco Clerici ed il parroco don Armando hanno introdotto lo spirito commemorativo dell’incontro, rievocando gli orrori dell’olocausto ovvero il genocidio di cui furono responsabili le autorità della Germania nazista nello sterminio di tutte le categorie di persone ritenute “indesiderabili” o “inferiori” per motivi politici, razziali e religiosi , tra cui gli ebrei come Annelies Marie Frank, detta Anne, divenuta un simbolo della Shoah.



Il sindaco ha sottolineato che il 10 febbraio è anche il “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo dei cittadini italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, l’occasione per testimoniare anche questa triste pagina della storia.

Alla fine del bellissimo filmato si è voluto concludere l’evento trasmettendo alle future generazioni alcune frasi di Primo Levi: “Tutti coloro che dimenticano il passato sono condannati a riviverlo e che l’olocausto è una pagina del libro dell’umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”.

