SOLARO – Venerdì 3 febbraio è partito il progetto pilota “Spazio compiti” organizzato dall’istituto comprensivo Regina Elena in collaborazione con il Comune di Solaro e la Caritas della Parrocchia Santi Quirico e Giulitta. Lo Spazio compiti è attivo tutti i venerdì dalle 16.30 alle 18 ed è pensato in particolare per gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria Maria Mascherpa e Regina Elena che necessitano di un aiuto per lo svolgimento delle assegnazioni a casa.

Lo Spazio compiti è ospitato negli spazi della scuola primaria Regina Elena e gestito dagli insegnanti volontari della Caritas della parrocchia Santi Quirico e Giulitta e dal Comune di Solaro. Un servizio aggiuntivo che aiuta a fare comunità e che contribuisce alla creazione di ambienti scolastici sempre più famigliari e coinvolgenti per i bambini. L’Amministrazione comunale “ringrazia tutti i coinvolti nell’organizzazione dello Spazio compiti, i docenti e soprattutto i volontari che metteranno a disposizione il loro tempo per le future generazioni. Gli alunni e le famiglie sono stati informati della novità dall’istituto”.

Dice l’assessore comunale Monica Beretta: Dal mese di febbraio riparte il progetto storico, interrotto per la pandemia, del doposcuola Caritas, dedicato alla memoria di Rita Lombardo, negli spazi della scuola primaria Regina Elena. Riparte in una versione completamente rinnovata e sperimentale in piena collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Solaro, che ringrazio. L’attività si inserisce nell’ambito delle politiche per l’educazione promosse dal Comune di Solaro a sostegno e supporto allo studio per soggetti in condizione di difficoltà. Un lavoro che vede un tavolo di lavoro tra tre enti: Comune, Istituto comprensivo e la Caritas parrocchiale concordi nell’obiettivo comune quello di offrire uno spazio di aiuto, accompagnamento e sostegno concreto rivolto ai ragazzi frequentanti le nostre scuole. Inizialmente sarà rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria del plesso Regina Elena e Mascherpa individuati dall’Istituto Comprensivo in collaborazione con le insegnanti. Un ringraziamento importante va fatto alle ex insegnati, studenti e cittadini che hanno deciso di mettersi a disposizione per il sostegno all’istruzione”.

(foto di gruppo di chi contribuisce all’attività dello Spazio compiti)

09022023