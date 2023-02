SARONNO – A volte basta poco. Anche nel mondo dei social, dei messaggi e delle connessioni c’è voglia di nuovi modi e nuove opportunità per raccontarsi e magari per dar spazio ai propri sentimenti.

E’ quello che ha scoperto un commerciante saronnese che nelle ultime ore, allestendo la vetrina in occasione della festa di San Valentino ha messo a disposizione un pennarello rosso per scrivere sulla vetrina frasi d’amore.

“Sta piacendo molto e devo dire che nessuno ha scritto o disegnato stupidate”. Passeggiando tra vicolo del Caldo e piazza Riconoscenza si possono leggere le frasi: “Facciamo che riempiamo il mondo d’amore”, “Varrò pure zero ma ricordati che lo zero viene prima di tutto”, “Sei la gioia della mia vita”, “Grazie di esserci”. C’è chi ha scritto una frase in francese e chi ha scritto come “dopo 42 anni siamo ancora come il primo giorno”.

Un’iniziativa semplice che sta riscuotendo un buon successo e che dimostra come a volte basti poco, un pennarello rosso che scriva sulla vetrina, per coinvolgere la città. E che il romancismo, i buoni sentimenti, l’amore e l’affetto scaldano anche i cuori saronnesi.

