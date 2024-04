Città

SARONNO – Venerdì 12 aprile, l’Ape Saronno, che aderisce alla confedilizia, organizzerà in Villa Gianetti un convegno pubblico in materia di locazioni brevi della durata massima di 30 giorni.

Saranno presenti tra i relatori due consulenti Ape: il commercialista Fabrizio Francescut, l’avvocato Guido Braguti. L’incontro sarà introdotto dall’avvocato Filippo Germinetti, presidente dell’associazione.

Per maggiori informazioni: 3284520512 o inviare una mail a [email protected] esclusivamente nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, la segreteria rimarrà aperta in via Parini 54 (ex Pizzigoni).

