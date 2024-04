Eventi

SARONNO – In occasione della giornata internazionale della salute del 7 aprile, domenica 7 aprile si è svolta la “camminata della salute”, una passeggiata non competitiva a passo libero lungo un percorso di circa 5 chilometri all’interno del parco del Lura in collaborazione con il “Lions club Saronno insubria, il “team triangolo Lario” – scuola italiana di nordic walking, il gruppo di cammino “Camminare insieme a Saronno” e l’associazione saronnese diabetici.

Ritrovo in Villa Gianetti (dove proprio sabato si è tenuto, sempre nell’ambito dell’odierna giornata internazionale della salute, un convegno dedicato al tema del diabete e dell’obesità) e partenza alle 10 per l’assortito gruppo composto da circa un centinaio di persone.

Dopo il breve briefing introduttivo di Roberto Volpi, tra i fondatori del gruppo “Camminare insieme a Saronno”, sono intervenuti anche il consigliere comunale Mauro Rotondi e l’assessore Gabriele Musarò, i quali hanno collocato l’evento all’interno di un progetto più ampio denominato “cities changing diabetes”. L’obiettivo è quello di impegnarsi a lottare anche nei prossimi anni trasmettendo alla comunità l’importanza di attività fisica e alimentazione per la prevenzione del diabete e dell’obesità.

“Eventi come questo diventeranno laboratori per l’educazione alla salute” ha assicurato Musarò poco prima del via. Poco dopo, grazie anche al supporto della polizia locale per facilitare la viabilità e la sicurezza del gruppo, i cinque “conduttori” hanno dato inizio alla camminata.

in foto : Roberto Volpi durante il briefing pre-partenza

