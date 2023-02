ROVELLO PORRO – Sporcaccioni nel mirino a Rovello Porro, in particolare quelli che lasciano cartacce – a quanto pare volutamente – nel sottopassaggi pedonale. “Da diversi mesi nel sottopasso pedonale di via Verdi abbiamo rilevato l’abbandono di rifiuti cartacei costringendo i nostri operai ad effettuare pulizie quotidiane. Per questo motivo abbiamo disposto dei controlli da cui è emerso che l’abbandono quotidiano è effettuato volontariamente con l’intento di sporcare il sottopasso pedonale e comprometterne la pulizia” rimarcano dal Comune.

Proseguono i responsabili dell’ente locale: “L’amministrazione, ovviamente, si riserva di prendere ogni opportuna iniziativa contro gli autori, già riconosciuti, di queste condotte fonte di imbarazzo e danno per la comunità. Con l’augurio che questa denuncia, come altre in passato, possa essere di monito ed invito a soprassedere da comportamenti che, francamente, non sappiamo neanche definire”.

(foto: il sottopasso di via Verde a Rovello Porro, nei cerchietti gialli sono evidenziati i tanti rifiuti abbandonati a terra)

11022023