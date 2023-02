x x

SARONNO – È stato consegnato all’associazione Auser un furgone per il trasporto di persone con disabilità, il mezzo è stato acquistato grazie all’aiuto di vari sponsor cittadini che lo hanno finanziato in collaborazione con la società “progetti del cuore”, con l’intervento del patrocinio comunale, il mezzo è stato consegnato ad Auser con comodato d’uso gratuito.

Hanno presenziato al momento della consegna il prevosto Monsignor Claudio Galimberti, che ha benedetto il mezzo, e l’assessore ai servizi sociali Ilaria Pagani. L’associazione Auser, che si occupa tra le altre cose del trasporto per anziani e disabili, è presente sul territorio saronnese dal 2003, e conta oltre 400 soci.

Auser ha sede in via Maestri del Lavoro, ed è nata come associazione che propone aiuto per gli anziani soli e fragili, per accompagnarli alle visite mediche, per il disbrigo di affari burocratici e amministrativi, oppure semplicemente per andare dal parrucchiere; durante il Covid, i volontari di Auser sono stati impegnati per circa 10.000 ore complessive.

Auser dispone di 6 mezzi attrezzati per il trasporto di persone in carrozzina, più una decina di auto private dei volontari.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

14022023