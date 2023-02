x x

LAZZATE – Nome eccellente rimasto “fuori” dopo le elezioni regionali, è il primo dei non eletti della Lega in Brianza, Andrea Monti, assessore comunale a Lazzate e consigliere regionale uscente, ha però ancora possibilità di ritornare al Pirellone, sede di Regione Lombardia a Milano. Dalle sue parti, Lazzate e dintorni nelle Groane, la Lega è rimasta forte e lui allo scrutinio di ieri ha potuto contare su 3.229 voti di preferenza; non abbastnza per superare l’unico leghista eletto in Brianza, Alessandro Corbetta. Il quale però potrebbe diventare assessore regionale, ed a quel punto lascerebbe il posto di consigliere regionale a Monti.

In zona la Lega ha ottenuto risultati importanti: si è confermata primo partito a Ceriano Laghetto col 30 per cento, a Cogliate col 35 per cento oltre che a Lazzate.

