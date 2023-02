x x

SARONNO – Un posto nella Giunta di Regione Lombardia per il saronnese Raffaele Cattaneo? Assessore uscente, candidato al consiglio regionale con Noi moderati a sostegno di Attilio Fontana, Cattaneo non è stato eletto, pur ottenendo un buon bottino personale nel Varesotto, oltre 1700 preferenze. E’ lui stesso, in un video di ringraziamento ai sostenitori, a parlare di una possibile riconferma nella Giunta del Pirellone.

“Il consenso su di me non è mancato. A Milano abbiamo eletto un consigliere, Vittorio Sgarbi, e come lista Noi moderati in provincia di a Varese abbiamo reso il 2.1 per cento. Credo che la nostra presenza ancora ci sia in Regione e che si possa ancora dare il nostro contributo”, le parole di Cattaneo.

14022023