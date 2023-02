x x

ROVELLO PORRO – Le principali cause di morte per le volpi che sono tornate a ripopolare la zona? Senz’altro gli incidenti con le auto, ovvero quando vengono investite dalle automobili di passaggio. E già successo molte volte sulle strade locali, l’ulitmo episodio risale alle scorse ore. Un esemplare di volte, morta e vicina al ciglio della strada, è stata segnalata lungo la provinciale 31, fra la rotonda quasi al confine con Saronno e la cappelletta “Pax in terris”. Verosimilmente la volpe è stata investita durante la notte ad un’auto di passaggio.

(foto: l’esemplare che è stato trovato morto nelle vicinanze della rotonda che si trova al confine fra Rovello Porro e Saronno)

