Tornano le fiamme nel Parco delle Groane

SOLARO – Clima secco: un primo incendio nel Parco delle Groane è stato spento da vigili del fuoco e volontari, sono stati impegnati gli addetti del Aib (Anti-incendio boschivo) all’interno del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. “Lo scorso fine settimana si è registrato un primo incendio – riepilogano dalla sede del Prco Groane alla ex Polveriera di Solaro – L’emergenza è scattata in un’area tra i comuni di Meda e Cabiate ovvero al confine tra le province di Monza Brianza e Como. Attorno alle 18.40 i volontari sono entrati in azione insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Lazzate. I pompieri sono intervenuti con un’autobotte e una Aps, autopompa serbatoio, mentre ai primi cinque volontari con un modulo leggero specifico per l’antincendio boschivo si sono poi uniti altri sei uomini. L’incendio è stato immediatamente contenuto, non prima che le fiamme divampassero grazie anche al vento che soffiava venerdì sera, su una superficie di 7.250 metri quadrati. Attorno alle 22.30 l’area era in completa sicurezza“.

Ma non è finita qui: “Il giorno successivo – riferiscono dall’ente parco – sono state programmate le operazioni di bonifica, sempre indispensabili nei boschi per evitare che le braci riprendano ad ardere. Gianmarco Bartesaghi, volontario del Parco di grande esperienza, che ha coordinato l’intervento, ricorda come sia necessario sempre prestare la massima attenzione quando si percorrono i sentieri dal parco. Si devono evitare comportamenti scorretti e dare subito l’allarme in caso di fumi sospetti. Il sottobosco di foglie e rami secchi può infatti estendere anche un piccolo logo per chilometri. Difficilmente un incendio boschivo esplode improvvisamente, l’inizio è sempre con fuoco basso. Il pronto intervento si rivela così sempre indispensabile. Il presidente dell’ente Parco, Emiliano Campi e il direttore Mario Roberto Girelli si sono congratulati con i volontari intervenuti e con gli agenti di polizia locale per la preziosa opera di prevenzione, sorveglianza e il pronto intervento a salvaguardia del territorio”.

