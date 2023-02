x x

SARONNO – Si è tenuto martedì sera l’incontro che ha visto riuniti intorno al tavolo l’assessore allo Sport Gabriele Musarò e i vertici delle tre società di calcio saronnesi (l’Amor, la Robur e l’Fbc Saronno) e che aveva lo scopo di condividere un percorso di valorizzazione dei settori giovanili delle stesse società.

“L’incontro è stato proficuo e produttivo – commenta l’assessore Musarò – perché i soggetti al tavolo hanno sottolineato l’importanza di mettere al centro il valore educativo dello sport, che deve essere per tutti i bambini e ragazzi, pur nella consapevolezza della necessità di sostenere la crescita sportiva degli atleti che hanno un profilo agonistico di alto valore. Credo sia fondamentale che le nostre società sportive, soprattutto in un settore così popolare come il calcio, possano lavorare in sinergia con il solo fine ultimo il bene e la realizzazione umana e sportiva dei ragazzi”.

