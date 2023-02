x x

MOZZATE – E’ stata al presidio attivo dallo scorso 22 gennaio davanti alla Suminen la prima uscita di Pierfrancesco Majorino neo eletto consigliere regionale.

“Sono appena stato a Mozzate con Angelo Orsenigo – spiega l’ormai ex candidato alla presidenza – per manifestare tutta la nostra solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Suominen Nonwovens. Lavoratrici e lavoratori in presidio permanente contro la scelta, assolutamente improvvisa e ingiustifcata, della loro multinazionale. Si va verso il licenziamento di 55 di loro. Una cosa sciagurata. Oltre ad essere solidali ci daremo da fare sin d’ora affinchè Regione Lombardia faccia il massimo per evitare che tante persone rimangano a casa e si disperdano esperienza, operosità, cultura del lavoro. Scriverò inoltre al Commissario europeo preposto e chiederemo ai parlamentari italiani di attivarsi immediatamente. Dobbiamo esserci sempre e ci saremo”.

