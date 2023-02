x x

SARONNO – Il museo dell’Illustrazione saronnese propone una nuova mostra per promuovere un giovane illustratore: dal 18 febbraio al 5 marzo sarà possibile ammirare le opere di Francesco Pirini nella sede di via Caduti Liberazione 15, ad ingresso libero.

Francesco Pirini nasce a Saronno alla fine degli anni 80. Ha studiato all’Accademia di Brera e si è specializzato in illustrazione editoriale al Mimaster di Milano. Lavora come grafico e illustratore. Il suo primo libro, Blu Come Me, scritto da Ivan Canu, è stato pubblicato nel 2013 da Coccole Books. Dal 2014 lavora come illustratore freelance. Ha illustrato la riedizione di tutte le copertine delle opere di Shakespeare per Feltrinelli. Ha disegnato un po’ di tutto, locandine, libri, dischi, tessuti. A volte disegna crea giocattoli artigianali con Flupazzi. Altre volte prova addirittura a fare dei videogochi con un mini studio che si chiama Ossocubo.

Il museo dell’Illustrazione di Saronno presenta una sua Antologica comprendente fra l’altro “Le città invisibili” di Italo Calvino e la raccolta di segni zodiacali da lui realizzati. La mostra sarà accessibile nei giorni di sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione