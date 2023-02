x x

SARONNO – Gli appassionati di ferrovia si sono subito attivati per “scoprire” motivo il passaggio, l’altro giorno, di un treno “Frecciarossa” dalla stazione di “Saronno centro” in piazza Cadorna, in direzione probabile di Malpensa. Le loro conclusioni: forse si è trattato di un test sulla futura linea Venezia-Malpensa, infatti si parla di collegare la città veneta con l’aeroporto dove si concentrano i voli intercontinentali, sarebbe un ulteriore impulso al turismo.

In particolare, il treno visto a Saronno centro non era un tradizionale Frecciarossa, ma proprio quello che potrebbe essere usato sulla direttrice per il Veneto, un Etr 700 , che non è il classico Frecciarossa ma un treno di Ansaldo Breda ora Hitachi rail costruito per la Danimarca. E chissà che finisca per correre in soccorso anche ai saronnesi, magari facendo tappa in città quando – in futuro – sarà soppresso l’attuale collegamento Saronno-Malpensa.

(foto: il treno fotografato alla stazione di Saronno centro)

